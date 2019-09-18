Общество

Специалисты «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение в Великих Луках после повреждения кабельной линии сторонней организацией

20 сентября в 11.15 при производстве несогласованных с энергетиками земляных работ сторонняя организация повредила кабельную линию 10 кВ в г. Великие Луки. В результате было нарушено электроснабжение в домах великолучан, проживающих на улицах Портовая и Гагарина. Благодаря оперативным действиям сотрудников филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» был выделен поврежденный участок и в 12.01 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго».

Заявки на проведение каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП в адрес энергокомпании не поступало, и согласования на их проведение сетевая организация не выдавала. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Энергетики обращаются ко всем предприятиям, планирующим вести работы в непосредственной близости от энергообъектов, с напоминанием: проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно в обязательном порядке согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. Кроме того, необходимо принимать предупредительные меры по недопущению повреждения электросетевого оборудования. В противном случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально значимых объектов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

В соответствии с законодательством при повреждении оборудования и нанесении ущерба нарушители могут быть привлечены к административной и материальной ответственности.

Обращения по вопросам электроснабжения можно направлять на единый телефон «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52 или на портал.