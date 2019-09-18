Общество

Прокуратура Пыталовского района требует предоставить сироте благоустроенное жилье

Прокуратурой Пыталовского района проведена проверка в связи с обращением лица из числа детей, оставшегося без попечения родителей, в ходе которой установлено, что право гражданина на предоставление гарантированного государством жилого помещения не исполнено.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуртуре Пыталовского района, в 2016 году заявитель окончил Пыталовский филиал ГБПОУ Псковской области «Островский многопрофильный колледж» и в соответствии с требованиями закона имеет право получить жилое помещение на территории Пыталовского района.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района подготовлено исковое заявление в Пыталовский районный суд с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 кв.м., на территории Пыталовского района.