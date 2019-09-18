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Общество

С делегацией витебских ветеранов встретился спикер псковского парламента Александр Котов

20.09.2019 17:52|ПсковКомментариев: 0

С делегацией ветеранов Витебской области встретился 20 сентября председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, представителей витебского областного и районных советов ветеранов сопровождали псковские коллеги - Николай Груздов и Николай Горбачев.

Александр Котов, приветствуя гостей, напомнил, что в июле этого года псковский областной парламент и Витебский областной Совет депутатов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках работы VI Форума регионов России и Беларуси.

«Мы всегда рады гостям - Псковская область всегда дружила с соседями и по линии общественных организаций, и в рамках работы органов исполнительной и законодательной власти. В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве, где прописаны основные позиции, по которым мы намерены работать. Документ стал формальным основанием для того, чтобы закрепить юридически давно существующее взаимодействие», - отметил Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что законодательный орган всегда поддерживает Псковский областной Совет ветеранов и конструктивно с ним работает. «Это важно - люди заслуженные и вызывают уважение. А мы с благодарностью относимся к нашему старшему поколению и очень ценим опыт, которым ветераны делятся с нами и с молодежью», - добавил председатель Собрания.

Вместе участники встречи вспомнили о традиционных встречах, о ежегодных проектах, в которых принимают участие ветераны. Председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов рассказал о смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», итоги которого подвели на прошлой неделе. «А давайте, пользуясь случаем, пригласим наших соседей в следующем году поучаствовать в нашем мероприятии», - предложил Николай Груздов. Белорусские коллеги с готовностью откликнулись и решили направить в Псков победителей своих местных конкурсов.

Добавим, что в ходе посещения Псковской области витебские ветераны посетили фабрику «Славянка», мемориальный комплекс «Линия Сталина» и на базу «Юность».

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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