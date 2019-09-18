Общество

Михаил Ведерников: Подвиг псковских разведчиков не должен остаться в тени бойцов 6-й роты

В администрации Псковской области в пятницу, 20 сентября, прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

«Специфика деятельности разведки такова, что многие подвиги военнослужащих остаются за кулисами и становятся известны общественности спустя многие годы. К таковым относится и бой у села Харсеной, где в схватке с террористами погибли почти в полном составе три разведывательные группы 2-ой отдельной бригады специального назначения. С того момента прошло почти два десятилетия, выросло целое поколение, которое ничего не знает о событиях того времени. В 2020 году, согласно указу президента России, регион примет участие в федеральном комплексе мероприятий, посвященных 20-летию со дня гибели десантников 6-й роты. Будет неправильно и несправедливо, если подвиг разведчиков останется в тени этого события», — подчеркнул во вступительном слове Михаил Ведерников.

Во время заседания участники оргкомитета утвердили план мероприятий, приуроченных к памятной дате. На территории Псковской области пройдут уроки мужества, спортивные состязания, вечера памяти, выставки. В общей сложности запланировано более 70 событий. В средствах массовой информации в преддверии памятной даты выйдут тематические статьи и сюжеты.

Командование бригады ходатайствовало о посадке Аллеи в честь павших разведчиков и присвоении улицам областной столицы имен Героев: капитана Александра Калинина и прапорщика Сергея Шанцева. Также военнослужащие попросили поддержки со стороны Администрации Псковской области и города Пскова в ремонте установленного на территории воинской части памятного мемориала и благоустройстве прилегающей территории. Михаил Ведерников заверил, что этот вопрос будет проработан.

Также по инициативе областных властей планируется оказать финансовую и адресную помощь родственникам погибших военнослужащих, а также тем, кто выжил в бою у села Харсеной. Михаил Ведерников поручил учесть средства на эти цели при формировании регионального бюджета на 2020 год. Со своей стороны глава региона обсудит вопрос оказания помощи семьям погибших воинов спецназа, которые проживают за пределами Псковской области.

Командир 2-й отдельной бригады специального назначения Константин Бушуев рассказал Михаилу Ведерникову о желании родственников побывать на месте гибели разведчиков. И в этой части губернатор обещал оказать поддержку.

Напомним, бой у села Харсеной в Чеченской Республике произошел в ночь с 20 на 21 февраля 2000 года. Разведчики 2-йотдельной бригады специального назначения вступили в бой с превосходящими силами противника, которые внезапно атаковали позиции спецназовцев. В результате столкновения в живых остались только два военнослужащих, которые получили тяжелые ранения.