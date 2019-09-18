Общество

Опыт Псковской области в строительной сфере и работе с ТКО представлен на международном форуме

Опыт региона в строительной сфере, работе с ТКО председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов представил в пятницу, 20 сентября, на первом международном муниципальном форуме БРИКС, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-слежбе администрации региона.

В частности, на одной из дискуссионных площадок, посвященной инновационным тенденциям в развитии городов, Сергей Грахов рассказал о строительном комплексе региона, использовании в строительстве современных технологий производства железобетонных изделий, работе по переселению из ветхого и аварийного жилья, проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов, а также о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, например, председатель комитета сообщил, что в первом полугодии этого года на территории региона построено около 680 домов общей площадью около 137 тыс кв м. Он подчеркнул, что по итогам прошлого года общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя, составила более 30 кв м. По этому показателю регион находится на втором месте в федеральном округе.

Говоря о работе по формированию комфортной городской среды, Сергей Грахов обратил внимание, что, начиная с 2017 года, по проекту удалось благоустроить более 400 территорий, из которых около 240 дворов. На эти цели было направлено около 500 млн рублей.

Напомним, что международный муниципальный форум БРИКС является площадкой для обсуждения ключевых вопросов в области экономики и инвестиций, строительства и операций с недвижимостью, торговли, промышленности, сельского хозяйства.

В этом году участниками форума стали представители федеральных органов власти, Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, представителей органов законодательной и исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, представители крупных бизнес сообществ, международных ассоциаций и общественных некоммерческих организаций, а также представители официальных делегаций Федеративной Республики Бразилия, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.

Форум проходит в рамках Проекта международного муниципального сотрудничества стран БРИКС, который реализуется при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе, МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Санкт-Петербурга.