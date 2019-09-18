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Общество

Спортивно-культурный комплекс открылся в деревне Полоное Порховского района

20.09.2019 20:20|ПсковКомментариев: 0

В деревне Полоное Порховского района в пятницу, 20 сентября, состоялось торжественное открытие спортивно-культурного комплекса. В мероприятии приняли участие руководитель областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя комитета по культуре Владимир Куприн, глава Порховского района Виктор Степанов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на приспособление помещений начальной школы под спортивно-культурный центр были выделены 5,4 млн рублей из резервного фонда администрации Псковской области. Работы по внутренней отделке и перепланировке помещений проводились в течение года. Подрядная организация заменила в помещениях окна, полы, провела косметический ремонт. Также строители увеличили площадь зрительного зала. Работы были проведены и в спортивном зале учреждения.

«Одной из задач, которую мы ставим перед собой — вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом. Рядом с центром открыта спортивная зона с турниками для воркаута и баскетбольной площадкой. В холодное время года ребята смогут заниматься в отапливаемом помещении», — отметила заместитель главы муниципалитета Ольга Иванова. Также в учреждении будут функционировать танцевальная секция, кружок «Умелые ручки», краеведческий музей, библиотека и проводиться занятия местного хора.

Услугами нового учреждения могут воспользоваться более 1,8 тыс жителей деревни Полоное, а также более 3 тыс человек из близлежащих населенных пунктов.

Напомним, жители деревни Полоное обратились с просьбой сохранить клуб в населенном пункте во время личного приема губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в приемной президента России в сентябре 2018 года. Ранее учреждение культуры располагалось в здании дворцового ансамбля князя А. М. Дондукова, которое находится в неудовлетворительном состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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