Общество

Михаил Ведерников обсудил с педагогами дополнительные меры поддержки

В преддверии Дня учителя, в пятницу, 20 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на базе Псковского педагогического комплекса провел очередную неформальную встречу с представителями педагогической общественности — как опытными, так и начинающими учителями из разных муниципалитетов. Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, в разговоре также приняли участие председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, а также руководство двух основных образовательных учреждений, которые в области отвечают за подготовку специалистов — Опочецкого педколледжа и Псковского госуниверситета.

В первую очередь речь зашла об обеспечении региональной системы образования педагогическими кадрами и закреплении молодых учителей. Михаил Ведерников обратил внимание, что региону в вопросе привлечения специалистов сложно конкурировать с соседними, более крупными субъектами РФ. На территории региона общая потребность в педагогах составляет порядка 600 мест. К тревожным тенденциям губернатор отнес рост среднего возраста учителей, а также слабую мотивацию выпускников профильных вузов, психологические опасения молодых специалистов перед работой в школе, боязнь колоссальной бумажной работы и другие факторы.

«Региону необходимо продумать и выработать дополнительные бонусы, которые могут быть предоставлены на уровне области, муниципалитета, чтобы быть конкурентоспособными. Важно, чтобы в этой работе свои ресурсы объединили не только администрация Псковской области, ПсковГУ, но и каждое образовательное учреждение и каждая школа. Наши возможности небезграничны, и из всей палитры решений нужно выбрать именно те, которые реально будут работать», — обозначил Михаил Ведерников задачу встречи.

В числе дополнительно принятых мер поддержки на федеральном уровне Глава региона назвал программу «Земский учитель», которая заработает со следующего года. В ее рамках специалисты, готовые работать в сельской местности, будут получать поддержку в размере 1 млн рублей. Главам муниципальных образований уже дано поручение проанализировать существующий жилищный фонд, который может быть использован для привлечения специалистов.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на поддержку как начинающих, так и опытных педагогов. В частности, губернатор выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области» с возможностью предоставления определенных выплат. «Это было бы правильно, как знак внимания и признательности. Почетное звание могли бы получить люди, которые уже состоялись в профессии, чьи заслуги признает педагогическое сообщество региона», — отметил Михаил Ведерников.

Говоря о стимулировании молодых специалистов, глава региона обратил внимание на возможности грантовой поддержки. По его словам, работа по подготовке грантов, включению педагогов в общественную работу может быть построена с помощью проектного офиса «Команда 2018» и его филиалов в районах.

В живом разговоре за чашкой чая педагоги рассказали губернатору о ситуации с кадрами в их муниципальных образованиях, поделились наиболее острыми вопросами, с которыми они сталкиваются на местах, а также озвучили свои предложения. Многие из них носят исключительно организационный характер и не требуют серьезных финансовых вложений. Так, участники встречи говорили о необходимости по-новому подойти к работе методических объединений, организации производственной практики, стимулированию наставничества, поддержке классных руководителей, а также организовать более тщательный подход в школах к грантовой работе.

Подводя итог встрече, Михаил Ведерников отметил, что все поступившие предложения будут проанализированы: по одним будут даны конкретные поручения, другие найдут отражение в специализированной программе дополнительных мер поддержки педагогических работников. Глава региона также подчеркнул, что подобные встречи он планирует проводить регулярно, чтобы совместно прорабатывать и принимать решения, направленные на улучшение качества регионального образования и создание более современных условий для работы.