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Общество

«Акценты» Донецкого: В ожидании мэра, скандал с «Ревизором» и поминки по «зебре»

20.09.2019 21:48|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ищите женщину! Кто станет главой Пскова?
«Вот не было заботы. Так подай!». Что высветил скандал вокруг спектакля «Ревизор».
«Помним. Скорбим». Псковичи устроили символические похороны пешеходного перехода на Октябрьском проспекте.

Главная интрига после Единого дня голосования: «Кто станет новым главой Пскова?». Как-никак в областной столице проживает треть населения Псковщины, и губернской власти отнюдь не безразлично, кто именно займет эту, пусть и по большей части представительскую, но все-таки очень важную и резонансную позицию.

По сути, глава Пскова – это третий, если брать в расчет публичный потенциал, человек в регионе. Сама по себе должность преимущественно политическая. Глава Пскова всегда на виду, график его присутствий на публике весьма насыщен. То есть должность обязывает быть открытым людям и много общаться со СМИ. С чем, кстати говоря, прежний глава Пскова Иван Цецерский, отбывший в Москву «на повышение», на пост председателя декоративной «Национальной ассоциации развития местного самоуправления», прекрасно справлялся. За что иногда получал незаслуженные упреки от многочисленных критиков. Мол, ничего не делает, а только играет роль свадебного генерала. Однако, согласно уставу города, в этом – исполнять представительские функции - и заключается работа главы города (да, с речами и букетами), а кроме того, глава наделен и немалыми полномочиями.

Просто нужно четко понимать, где кончаются полномочия главы и начинаются полномочия сити-менеджера. И если взаимоотношения у двух глав не сложились, то жди управленческих «косяков» и всяческих «непоняток», а то и прямого противостояния, как это случилось в Пскове в 2012-13-м годах, когда «коса» сити-менеджера Петра Слепченко нашла на «камень» главы Пскова Ивана Цецерского. Привычка меряться размерами фотографий в муниципальной газете ни к чему хорошему не привела. Но именно Иван Цецерский по итогам того давнего противостояния праздновал викторию.

При этом вроде всем понятно, что без известного консенсуса с губернской властью на должности главы муниципалитета тоже делать нечего. Об этом на днях ясно выразился сам Иван Цецерский, цитирую: «Сегодняшняя ситуация в этом отношении ничем не отличается от той, что была в прежние годы, - сказал Иван Цецерский в интервью Псковской Ленте Новостей. - Весь мой опыт работы показывает, что без согласования с губернатором данный вопрос не может быть решен. <…> Главное - все обсудить, выяснить, услышать позицию депутатов. Без этого нельзя».

Эти слова подтверждаются и политической судьбой самого экс-главы. Как только Иван Цецерский пришелся «не ко двору» новому губернатору, тут же у него возникли «подковерные» проблемы, скрытые от глаз горожан, но быстро дошедшие до беспощадной травли в провластных телеграм-каналах и откровенном игноре со стороны областных чиновников. Несмотря на то, что сам Цецерский изображал в Фейсбуке полную свою лояльность губернатору и постил верноподданнические тексты.

Не помогло! И это обстоятельство явно учитывают нынешние претенденты из числа депутатов гордумы на представительский (и добавим – представительный) пост, от которого вряд ли откажется всякий уважающий себя мундеп. Поэтому, в своих оценках потенциальные кандидаты на должность крайне осторожны. Они именно потенциальные, поскольку, по обычаю, игра опять идет сугубо «подковерная», и победитель тайной кампании явится в последний момент, под занавес и фанфары.

И все-таки некоторый список претендентов имеется. В числе наиболее вероятных кандидатов называются, во-первых, нынешняя исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, наверняка мечтающая избавиться от двух лишних букв «и. п.». Во-вторых, недавно избранная депутатом гордумы главврач Псковской городской больницы Галина Навалённая, являющаяся якобы креатурой губернатора.

Из неожиданных кандидатур отмечу предложенную депутатом от «Справедливой России» Олегом Брячаком Юлию Пожидаеву. Выходит полный «сherchez la femme!». Это что касается прекрасной половины человечества. Кто скажет теперь, что у нас «зажимают» женщин? «Зажимают», понятно, в значении «не дают дороги», «дискриминируют», а вы о чем подумали?

Что до мужчин, то тут обычно называют нынешнего заместителя главы – Сергея Гаврилова и председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина, которые тоже не спешат лезть вперед батьки в пекло (у нас получается – «мамки»). Возможно, имеются и другие амбициозные кандидаты, пока предпочитающие держать язык за зубами. Но они есть, как имеются в думе различные «центры силы» - вспомним хотя бы знаменитое, вошедшее в анекдоты, голосование за главу цветными ручками.

А я продолжаю. На этой неделе скандал вокруг спектакля «Ревизор» Псковского театра драмы имени Пушкина обрел поистине всероссийский резонанс, что неудивительно: не каждый день в обстоятельствах представления разбирается прокуратура. На площадке Екатеринбургского Театра юного зрителя проходил фестиваль «Реальный театр», его теперь и проверяют. Как выражается один персонаж пьесы Гоголя: «Вот не было заботы. Так подай!».

Вкратце напомню фабулу: 9 сентября псковская труппа сыграла спектакль на сцене ТЮЗа, а спустя четыре дня, в пятницу 13-го, на портале 66.RU явилась колонка Алены Абрамовой, в которой была смачно описана сцена изнасилования Хлестаковым дочери Городничего и указано, что за эпизодом наблюдал чуть ли не целый зал детей.

Цитирую: «Только на моем ряду сидело четверо мальчиков 9–12 лет и несчетное количество подростков» — уточняет колумнистка и продолжает: «Хлестаков резко встает и под мощный бит срывает с Марии всю одежду, включая нижнее белье. Он несет ее недвижное тело в спальню, кидает девушку на постель и под одеялом, как написали бы пресс-секретари силовых ведомств, «совершает действия сексуального характера».

«Cпектакль получился мощный. – Признала екатеринбургская журналистка. - Но есть один отвратительный момент — на это смотрел полный зал детей. Поняли ли мальчики на «Ревизоре», что безучастие героини в сексуальной сцене — это часть трагедии? Не думаю. Когда артисты вышли на поклон, мальчик справа от меня встал, зааплодировал и прокричал соседу: «Не зря пошли в театр. Тут вон как здорово, оказывается».

Руководство Псковского театра драмы выступило с официальным комментарием по поводу скандала, специально подчеркнув, что все требования закона о маркировке «18+» были соблюдены, и они сильно сомневаются, что на спектакле были дети: «Мы опросили критиков, присутствовавших в зале: никто из них не видел ни одного ребенка». Из Екатеринбурга, между тем, пришла благодарность от организаторов фестиваля «Реальный театр», в тексте которой, в частности, говорится: «Ситуация, возникшая вокруг фестивального показа спектакля, лишь подтверждает, насколько временами театр бывает реальнее жизни».

Тем не менее, за псковским «Ревизором» в СМИ уже закрепилась репутация «порно-спектакля» (разумеется, в кавычках), что для пиара спектакля, по нашему разумению, совсем неплохо, вот только уводит потенциального зрителя далеко в сторону от истинного содержания постановки. Спектакль, разумеется, никакое ни порно, и даже не вялая эротика, а остро социальная драма о коррупции, предательстве собственного ребенка и смерти, а также об Антихристе, прикидывающимся Богом. Но это уже отдельная тема для рецензий и прочих искусствоведческих изысканий.

Мне же остается добавить, что как раз на этой неделе на сайте Псковской Ленты Новостей прошел опрос читателей на тему: «Допустимо ли вольное обращение с классикой?» Так вот, только 20% респондентов ответили «Да» и «Скорее да»: «Театр – пространство для живого творчества. Никаких запретов быть не должно, но надо делать соответствующую маркировку +18». Тогда как подавляющее большинство - 78% читателей ПЛН высказались против того, чтобы «режиссеры паразитировали на классике» и вообще «необходимо введение цензуры и возвращение худсоветов».

И знаете, я таким итогам опроса совершенно не удивлен. По статистике, у нас в стране считают себя театралами, то есть регулярно ходят в театр только 6% граждан, периодически ходят в театры - 48% граждан, а вообще никогда не были в театре - 18%, то есть почти пятая часть жителей страны. Рок-музыку слушает 3% меломанов, джаз и классику – один и полтора процента, все остальные довольствуются попсой и шансоном.

Так чего мы хотим от публики? Да, внешне она традиционно консервативна, поскольку театр для нее это нечто вроде пропахшего нафталином музея, куда нужно сходить, чтобы поставить галочку: «Приобщился к культуре». А о том, что культура и искусство – это абсолютно разные явления, и у искусства совершенно иные задачи, многие даже не подозревают. Для народа «культура» – это в лучшем случае - поход с детьми в кино на очередной блокбастер, в худшем – парк культуры и отдыха с каруселями и массовыми гуляниями на день города под пиво и шашлыки.

И я завершаю. На этой неделе был закрыт пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.

На тротуаре, там, где начиналась зебра, власти вкопали металлический забор, что заставило псковичей устроить необычную акцию, которую можно назвать поминками по зебре. Кто-то инициативный привесил листок с текстом: «Помним. Любим. Скорбим», прикрепил к забору две траурные красные гвоздички и поставил на перила стакан с водкой и кусочком черного хлеба.

Вроде бы забавный флэш-моб, но на самом деле ничего смешного. В Пскове почему-то ударными темпами продолжается наступление на права пешеходов. Взять этот самый переход на Октябрьском рядом со стеной? Кому он мешал? Зачем его ликвидировали? Теперь пешеходам придется делать в поисках перехода изрядный крюк в форме буквы «П». И ладно, если вы человек молодой, а если пожилой? Или инвалид? А если ходить каждый день?

Кстати, таких вот «П»-образных переходов по Пскову в последнее время устроено немало, И пример на Октябрьском проспекте обратил на себя внимание просто потому, что он особенно на виду, в центре, бросается в глаза и возмущает пешеходов. Пока во всех нормальных и продвинутых городах предвигающихся ногами людей на улицах создаются целые пешеходные и велосипедные зоны, в Пскове власти создают препятствия.

Так и хочется сказать умникам из всех этих автотранспортных комиссий по безопасности движения: «Если уж хотите создавать преференции для автотранспорта, так стройте подземные переходы. А если денег на подземку нет, так нечего издеваться над людьми! Тем более, в центре города, где скоростной режим движения автотранспорта в принципе должен быть сильно ограничен. Так нет, власти идут по самому простому и тупому пути: закрывают переход. Нам же остается выпивать за упокой несчастной «зебры» и ходить по городу буквой «П».

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Фото: архив ПЛН, «Фейсбук»

Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
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