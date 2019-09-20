Общество

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

В субботу, 21 сентября, Россия принимает участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!» (World Cleanup Day Let’s do it!). Официальным представителем Всемирного дня чистоты в Псковской области стала региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.В первую очередь усилия общественников и добровольцев направлены на уборку несанкционированных свалок на природе.

Первое мероприятие в рамках акции состоялось 19 сентября на территории лесопарка «Кресты». 21 сентября планируется организовать и провести уборку Детского парка. Кроме того, мероприятия, приуроченные к Всемирному дню чистоты, пройдут в муниципальных образованиях.

«Участником проекта может стать любой гражданин или организация, желающие внести свой вклад в создание страны без мусора. Например, коммерческие организации могут выступить партнерами и предоставить безвозмездную помощь в виде продукции или услуг, а также организовать корпоративное событие 21 сентября, НКО и инициативные группы могут стать региональными или городскими координаторами по подготовке акции, помочь в выявлении мусорных свалок, оказать информационную поддержку, принять участие в самой акции», - сообщили организаторы.

В этом году Всемирный день чистоты «Сделаем! 2019» пройдет во всех регионах РФ и 150 странах мира.