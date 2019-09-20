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Общество

В Пскове открылась 20-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. ФОТО

21.09.2019 11:05|ПсковКомментариев: 3

На Октябрьской площади в Пскове открылась 20-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 21 сентября ярмарка открылась около 10.00. У сцены, с которой глава Псковского района Наталья Федорова объявила о начале мероприятия, собралось около сотни человек, среди которых представители не только исполнительной, но и законодательной власти муниципалитета.

 

«От всей души поздравляю всех, кто сегодня с нами! С Праздником! Время подводить итоги года, - выступила с речью глава района. - Хочу сказать, что горжусь нашими предприятиями. Несмотря на погодные условия, они приехали. Честь и хвала труженикам села! Спасибо всем, кто не побоялся погоды и находится здесь. Всем - хорошего настроения, покупок!».

Из представителей власти регионального уровня мероприятие посетила замгубернатора Псковской области Нинель Салагаева: «Хочу всех поздравить с юбилейной ярмаркой. Хочу сказать спасибо, что, несмотря на непогоду, смогли организовать такую ярмарку. Спасибо за свежие продукты на наших столах! За непростую работу! Хорошего дня!».

После торжественных речей глава Псковского района Наталья Федорова сообщила Псковской Ленте Новостей, что ярмарка собрала около 300 участников: «Некоторые не приехали, но пустых мест нет. Спасибо и ветеранам, что поддерживают. Ярмарка пройдет успешно. Мне понравился ассортимент, представлена разная продукция, все свое. В восторге от винограда. Не думала, что его можно здесь выращивать. Мясо замечательное, сало. Планирую купить мяса, чего-нибудь из молочных и хлебобулочных продуктов. Да и внуку обещала «вкусняшек»».

 

На ярмарке представлены также кондитерские изделия, овощи, рыба, мед и многое другое.

 

Напомним, подведение итогов ярмарки и вручение призов за различные конкурсы начнется в 15.00.

Теги: #псковский район #праздник #ярмарка #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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