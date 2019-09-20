Общество

МЧС призывает псковичей соблюдать меры безопасности на рыбалке

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать меры безопасности на рыбалке. Соответствующие рекомендации размещены в субботу, 21 сентября, на сайте ведомства.

«Рыбалка - прекрасный вид отдыха, но ловля рыбы осенью может таить в себе немало опасностей. Каждому любителю рыбной ловли необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой средство связи.

Лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Следует помнить, что навигация в осенне-зимний период обладает своими особенностями. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной (менее одного километра) видимости; а также двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Нужно помнить о том, что нельзя:

• рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;

• спать, находясь на борту маломерного судна;

• держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне;

• употреблять спиртное - даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Если лодка опрокинулась, рекомендуется ухватиться за неё и, работая ногами, вывести ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь забраться на перевернувшуюся лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.

Рекомендуется заранее проверить исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа. Кроме того, важно, чтобы на бор-ту имелись аптечка и другие средства первой необходимости, укомплектованные должным образом. Эти предметы следует держать в непромокаемой упаковке.

О происшествиях в условиях природной среды следует сообщать по телефону «112». В случае поступления сигнала тревоги поиски можно организовать незамедлительно.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может привести к несчастному случаю, заканчивающемуся, порой, трагедией», - говорится в сообщении МЧС.