Общество

Губернатор Михаил Ведерников показал детям телефон для разговоров с Путиным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 21 сентября, встретился с детьми-победителями акции «Губернаторский дневник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Участники акции рассказали главе региона о своих увлечениях, достижениях по разным направлениям, а также любимых предметах и учебе в школе. После этого дети задали свои вопросы Михаилу Ведерникову.

Владимир Гукасян, ученик 8 класса Псковского технического лицея, спросил, какими качествами должен обладать глава региона. Михаил Ведерников отметил, что в первую очередь это профессионализм, твердый характер, неравнодушие, доброта и желание самосовершенствоваться.

Ученица 7 класса лицея «Развития» Арина Смирнова спросила у губернатора совета, как правильно выбрать профессию.

«Пока вы молоды нужно попробовать себя в разных направлениях. У вас есть время ошибиться и начать все заново. В свое время определиться с профессией мне помогло участие в общественной деятельности», — отметил Михаил Ведерников и призвал ребят прислушиваться к родителям, потому что в юности именно мама и папа убедили его поступить в университет и получить высшее образование, что способствовало развитию его карьеры.

Сразу несколько вопросов касались развития в Псковской области спорта. Михаил Ведерников рассказал детям, что новые спортивные площадки продолжат появляться рядом с образовательными учреждениями и в общественных пространствах. «Продолжается реконструкция стадиона „Машиностроитель“. Чтобы закончить первую очередь объекта мы делаем все возможное и невозможное. Уже есть предварительные договоренности по второй очереди реконструкции, где расположится Центр спортивной гимнастики. Друг Псковской области, прославленный Олимпийский чемпион Алексей Немов дал согласие проводить там мастер-классы и приглашать других прославленных спортсменов для обмена опытом», — отметил глава региона.

«А у Вас сложная работа?» — поинтересовалась у губернатора Анастасия Веске, ученица 2 класса Цапельской средней школы. Михаил Ведерников отметил, что работа сложная, ответственная, но очень интересная. «Зачастую из кабинета я ухожу в полночь. Но у нас есть цель — сделать Псковскую область местом, где хочется жить, чтобы здесь была развитая инфраструктура, хорошие дороги, спортивные объекты. У нас очень красивый регион с огромным потенциалом и я очень рассчитываю, что к тому моменту, когда вы вырастите, нам удастся создать комфортные условия для жизни здесь», — ответил губернатор.

По просьбе ребят Михаил Ведерников показал маленьким гостям свое рабочее место, рассказал обо всем, что у него лежит на столе. Среди документов был дизайн-код Пскова, проект комплекса «Россия — моя история». Глава региона вместе со школьниками пролистал альбомы и рассказал о перспективах развития областной столицы.

Губернатор также показал свой электронный рабочий график и рассказал, по какому телефону он общается с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По уже сложившейся традиции, губернатор Псковской области расписался в дневниках школьников, после чего они вместе отправились к родителям.

«Я поражен и восхищен! И творчество, и спорт, и идеальная успеваемость в школе — все это дорогого стоит. Хочу сказать вам спасибо! Ваши дети — большие молодцы, но без постоянной поддержки, без понимания, внимательного отношения с вашей стороны им было бы сложнее добиваться таких результатов. Вы подаете хороший пример отношений родителей с детьми, связи поколений», — обратился Михаил Ведерников к мамам и папам и вручил им Благодарственные письма администрации Псковской области за достойное воспитание детей.