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Общество

Бесплатно помыться и со скидкой отремонтировать обувь смогут великолукские пенсионеры

22.09.2019 12:23|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования Международного Дня пожилого человека в Великих Луках запланированы различные культурно-зрелищные, социально-благотворительные и иные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области «Великолукская стоматологическая поликлиника» (г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 9) 1 октября в две смены проведет бесплатный хирургический прием для пенсионеров, а также предоставит им возможность предварительной записи в регистратуре учреждения на лечебный прием.

С 1 по 4 октября Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница» с 9:00 до 14:00 на площади Ленина планирует акцию, в рамках которой можно будет бесплатно попасть на консультацию к терапевту и пройти флюорографию, маммографию, электрокардиографию, сделать анализ крови на сахар и холестерин, измерить внутриглазное давление. Всем желающим будет предоставлена возможностью сделать бесплатную прививку от гриппа. В рамках Дня пожилого человека состоится консультативный выезд специалиста в Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в Великолукский специальный дом для одиноких престарелых.

ГБУСО «Центр социального обслуживания города Великие Луки» (пр. Гагарина, д. 8) сообщает, что 3 и 4 октября для малоимущих пенсионеров будет организован льготный ремонт обуви по талонам. Воспользоваться услугой бесплатной стрижки на дому 25 сентября смогут тяжелобольные пожилые люди, состоящие на учете в ОСОД. Получить консультации специалистов по вопросам социальной помощи и социальному обслуживанию на дому станет возможным с 1 по 10 октября.

Помимо этого граждане старшего возраста 1 октября с 11.00 до 21.00 часов бесплатно по пенсионным удостоверениям смогут посетить городские бани «Заречную» и «Лазавицу».

Бесплатные парикмахерские услуги с 23 сентября по 3 октября включительно окажут студенты ГБОУ СПО «Великолукский политехнический техникум» (ул. Вокзальная, д. 4): с понедельника по четверг с 9.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 12.00.

Цикл спортивных мероприятий на ФОКОТ (о. Дятлинка) для старшего поколения пройдет 2 октября в 14.00. Среди них: эстафета «Веселые старты», мастер-класс по скандинавской ходьбе и другие. Принять участие смогут все, кому позволяет самочувствие и здоровье.

Вниманию людей старшего возраста 4 октября в 10.00 часов будет представлен художественный фильм «Полоса препятствий», показ состоится в кинотеатре «Родина» (ул. Л.Чайкиной, д.11/16). Вход по пенсионным удостоверениям.

Учреждениями культуры города по случаю знаменательного дня подготовлена не менее насыщенная программа мероприятий.

Так, 30 сентября в 14.00 в МБУК «ДК ЛК» (ул. Зверева, д. 29) будет организована яркое торжество под названием «С добрыми пожеланиями». Вход по пригласительным билетам.

Окунуться в праздничную атмосферу позволит концерт «Букет любимых мелодий», который состоится 1 октября в 18.30 в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» (ул. Ботвина, д. 12).

Для людей мудрого возраста 1 октября в 14.00 в МБУК «ГДК им. Ленина» (ул. Малышева, д. 13) будет организован городской праздничный концерт. Вход по пригласительным билетам.

Вечер отдыха «Для тех, кто не считает годы» 6 октября с 14.00 до 17.00 часов проведет МБУК «ГДК им. Ленина».

Основы компьютерной грамотности на уроках «Бабушки и дедушки онлайн» можно будет освоить с 1 по 10 октября в ГДБ им. А. Гайдара (ул. Либкнехта, д. 9/14) и в ЦГБ им. М.И. Семевского (ул. Пионерская, д. 7) на компьютерных курсах «Компьютерная неотложка». По предварительной записи. Кроме того, ЦГБ им. М.И. Семевского вниманию членов клуба «Серебряный возраст» предлагает музыкально-поэтический вечер «Поэзия чарующей строки…». Сотрудниками библиотеки будет подготовлена выставка-поздравление «Всегда молоды душой», ознакомиться с которой желающие смогут с 1 по 8 октября.

Библиотека-филиал № 2 (ул. Ботвина, д. 13) организует 1 октября в 12.00 книжно-читательскую акцию «Жизни золотой листопад».

В Библиотеке-филиале № 3 (ул. Гражданская, д. 24) 3 октября в 13.00 пройдет праздник осени «Осенняя рапсодия». Вход свободный.

Встретиться с молодостью 1 октября в 14.00 предлагает великолучанам МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» (пл. Матросова, д. 1). В этот день всем желающим будет продемонстрирован фильм «Девчата».

В МБУК «Мемориальном доме-музее академика И.М. Виноградова» (ул. Ставского, д. 48) 3 октября в 13.15 часов состоится праздничное мероприятие «Не годами возраст изменен»…». Вход по пригласительным билетам или по предварительным заявкам по телефону 7-38-36.

Источник: Псковская Лента Новостей
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