Общество

В ОЭЗ «Моглино» и «Псковавиа» появятся новые управленцы

В руководстве ОЭЗ «Моглино» и ОАО «Псковавиа» скоро появятся новые лица, сообщает приближенный к администрации Псковской области телеграм-канал.

По данным источника, заместителем генерального директора ОЭЗ «Моглино» станет Наталья Юшко. «С высокой вероятностью следующим шагом она возглавит управление особой экономической зоной», - предполагает телеграм-канал.

Наталья Юшко окончила Высшую школу государственного управления в МГУ им. Ломоносова. Также училась в Пекинской академии управления на специалиста по развитию свободных экономических зон, а недавно окончила Eastern institute of Technology в г. Окленд, Новая Зеландия. Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, у Натальи есть стратегия развития ОЭЗ «Моглино» - она уже представила ее руководству региона и вскоре должна представить широкой аудитории.

Также новое назначение ожидается в ОАО «Псковавиа». В ближайшее время Совет директоров планирует назначить туда Артема Тарасова из Новосибирска.

Впрочем, отмечается, что ни одно из решений - ни по ОЭЗ «Моглино», ни по «Псковавиа» - пока не принято окончательно.