Общество

Антинаркотический десант «высадился» в Палкинской средней школе

Для формирования навыков уверенного отказа от употребления психоактивных веществ и ответственного отношения к своему здоровью полицейские вместе с волонтерами провели комплекс профилактических мероприятий для учащихся 8-11 классов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, волонтеры антинаркотического движения совместно с ребятами из Палкинской средней школы развеяли мифы о наркотиках, разобрали виды наркотической зависимости и обсудили проблемы, которые возникают после употребления запрещенных веществ. Наркополицейсикие проинформировали школьников об ответственности за немедицинское потребление, распространение и хранение веществ, запрещённых к гражданскому обороту на территории России.

Говорилось и об успешных операциях Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, в результате которых были задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники организованных преступных групп, осуществлявших на территории региона сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

В завершение, волонтеры призвали своих юных друзей активно заниматься спортом, пожелали хорошего настроения и оптимизма на весь год.