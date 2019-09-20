Общество

Россияне смогут бесплатно получать назначенные врачом лекарства

Минздрав РФ готовит новый проект по расширению числа льготников на лекарства, который может начать действовать уже с 2022 года. Так, жизненно необходимые препараты, назначенные врачом в поликлинике, россияне смогут получать бесплатно или со скидкой, пишет Лайф.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», - сообщила «Российской газете» глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, число граждан, которые смогут бесплатно или со скидкой получать необходимые препараты, заметно увеличится. Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, страдающие рядом заболеваний, дети до трех лет.