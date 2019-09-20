Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату мастера производственного участка в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты мастеров производственных участков 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, мастер производственного участка в Пскове в среднем получает 34 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 62 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 51 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата аналогичных специалистов составляет: Тверь – 38 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 34 000 рублей, Ленинградская область – 42 000 рублей в месяц.