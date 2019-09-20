Общество

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

В первом полугодии 2019 года заработные платы выросли во всех российских регионах, наибольшее увеличение зафиксировано в Костромской области, а самые медленные темпы роста зарплат отмечаются в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА «Новости», составленного на основе данных Росстата.

В целом по стране среднемесячная заработная плата в первом полугодии увеличилась на 7,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 46,2 тысячи рублей. Однако темпы роста зарплат в разных регионах различаются.

Наиболее существенно заработные платы выросли в Костромской области и в Туве - на 14,7 и 12,4 процента. На девять процентов и более зарплаты увеличились в Магаданской области, Севастополе, на Сахалине, в Кемеровской и Липецкой областях. В целом, в 31 регионе темпы роста опередили общероссийские.

Исключение составили пять регионов, где Росстат зафиксировал незначительное снижение средней зарплаты. Это Астраханская область (февраль и май), Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Санкт-Петербург (январь) и Камчатка (апрель).