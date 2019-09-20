Общество

Администрация Пскова снова заказала строительство детсада на 270 мест на улице Алехина

Администрация Пскова снова заказала строительство детского сада на 270 мест по адресу: Псков, ул. А.Алехина, 22. Об этом сообщается в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 213 млн 520 тыс. 018,00 рублей. Аукцион проведут 1 октября.

Заданием предусмотрено проектирование и сами строительные работы.

Этажность здания – 3 этажа с подвалом. В здании будет предусмотрены зал для физкультурных занятий и зал для музыкальных занятий. Детский сад рассчитан на 270 мест (12 групповых ячеек).

Напомним, подрядчика для строительства объекта не могли определить в течение нескольких месяцев. По техническому заданию, размещенному ранее на сайте госзакупок, планируемый срок окончания строительства был установлен 1 декабря 2020 года. Обозначенная цена контракта составляла 57 536 297 рублей из бюджета Псковской области (межбюджетные трансферы из федерального бюджета бюджету Псковской области в целях софинансирования). Последняя дата, когда планировался аукцион - 15 июля.