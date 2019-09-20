Общество

Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется масштабная реформа по сокращению численности госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она объяснила, что если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексироваться только на уровень инфляции, так как для увеличения дохода госслужащих до конкурентного уровня потребуется выделять из бюджета 100 миллиардов рублей ежегодно.

«Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», - сказала Нестеренко, добавив, что высвобождающиеся средства пойдут на повышение зарплат гражданских служащих.

По замыслу Минфина, сокращение госаппарата будет проходить в два этапа. Сначала это произойдет «автоматически». В 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на десять процентов, а в регионах - на пять процентов. К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15 процентов.

На втором этапе запланировано изменение структуры госаппарата, за счет чего произойдет дополнительное сокращение численности. Местные ведомства будут укрупнены и преобразованы в филиалы без подразделений, в так называемые фронт-офисы.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что есть потенциал для сокращения числа чиновников за счет передачи их отдельных задач на аутсортинг.