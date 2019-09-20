Общество

У Дома детского творчества имени Клавы Назаровой в Острове не было забора

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательных учреждениях муниципалитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», обязывающего образовательную организацию создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, по периметру территории МБУ ДО «Дом детского творчества имени К.И.Назаровой» муниципального образования «Островский район» частично отсутствует ограждение.

В этой связи межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании образовательной организации установить ограждение, а ИОМС Управление образования Островского района - обеспечить финансирование данных работ.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время судебное решение исполнено, территория учреждения оборудована ограждением, соответствующим требованиям действующего законодательства.