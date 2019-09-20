Общество

Требования к детским оздоровительным лагерям предложено ужесточить

С 2020 года право принимать детей может остаться только у тех организаций отдыха и оздоровления, которые включены в специальный реестр. Соответствующий пакет законопроектов Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает «Парлементская газета».

Данные документы были разработаны правительством по поручению президента Владимира Путина.

Как пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, «включаться в этот реестр организации будут после проведения соответствующей проверки».

«Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат. Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха, а за нарушение еще одним законопроектом вводятся серьёзные штрафы — до 3 миллионов рублей», — сказал Володин.

Просмотреть указанный перечень сможет любой родитель: реестр будет выложен в Интернете. Кроме того, уточняются функции Минпросвещения и его региональных подразделений в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В частности, ведомство будет обязано определить правила проведения походов и экскурсий для детей в лагерях. Индивидуальные предприниматели, работающие в данной сфере, будут должны выполнять те же требования, которые предъявляются к организациям отдыха и оздоровления.

Предполагается, что новые правила позволят повысить ответственность руководителей организаций отдыха детей, а также снизить риски несчастных случаев в лагерях.