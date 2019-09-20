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Общество

Ученые нашли еще одну причину для использования внутриматочной спирали

23.09.2019 10:47|ПсковКомментариев: 0

Недавно ученым удалось выяснить, какой вид контрацептива помогает уменьшить шансы развития рака более, чем на 28%. Речь идет не про что иное, как маточная спираль. Именно этот метод контрацепции считается самой надежной защитой от нежелательной беременности в 99% случаев. Однако это не единственное положительное качество, на которое необходимо обратить внимание. Спираль можно назвать хорошим превентивным методом в борьбе с таким видом онкологии, как рак яичников. Использование внутриматочной спирали снижает риск развития патологии от 10 до 35%.

Про такое открытие заявили ученые Центра медицинских наук Университета Колорадо на одной из конференций, просвеченной борьбе с онкологическими заболеваниями. Неожиданные результаты исследований объясняются тем, что спираль защищает организм от высокого уровня эстрогена, гормона, который является одним из причин возникновения развития патологических образований в яичниках, груди и матке.

Финальные результаты исследований, которые были опубликованы в журнале «Акушерство и Гинекология», свидетельствуют о том, что от наличия в спирали гормональных компонентов не зависит профилактический эффект этого контрацептива. Из всего сказанного можно сделать вывод, что и гормональные, и не гормональные внутриматочные спирали имеют противораковое действие.

Все факты были аргументированы на той же конференции профессором онкогинекологии Сакетом Гантупалли, который принимал непосредственное участие в ходе всех исследовательских мероприятиях. Он говорит, что все гормональные внутриматочные спирали имеют в своем составе вещества, которые имеют антиэстрогенный эффект. Именно этот факт значительно уменьшает риск развития раковых заболеваний матки и яичников у женщин, которые предрасположены к развитию таких заболеваний.

А вот негормональные спирали во время использования могут вызывать эффект так сказать небольшого местного воспаления, что в свою очередь активизирует иммунную систему. Последняя же начинает вырабатывать специфические клетки, которые способны замедлять рост и развитие онкологических процессов.

Но, получив столь превосходные результаты исследований, ученые не собираются останавливаться на достигнутом и будут продолжать работать над изучением спиралей. Они будут уделять внимание не только составу разных видов внутриматочных спиралей, но обращать внимание на то, как влияет продолжительное использование этого контрацептива, как решающий фактор в профилактике развития раковых недугов.

Что такое рак шейки матки?

К онкологическим заболеваниям половых органов относят рак влагалища, рак шейки матки, рак матки, рак фаллопиевых труб, рак яичников. Рак шейки матки является самым часто выявляемым видом заболевания у женщин из все перечисленных.

Рак шейки матки – это новообразование, которое развивается в полости шейки матки. Различают плоскоклеточный рак (80-90% из всех случаев онкологического заболеваний шейки матки) и аденокарцинома (припадает 10-20% всех случаев). Аденокарцинома развивается из желез, которые производят слизь в эндоцервиксе. Хотя заболеваемость аденокарциномой встречается реже, чем плоскоклеточный рак, заболеваемость повышается, особенно среди молодых женщин.

Ежегодно более 15000 женщин только в США проходят диагностические мероприятию с диагнозом рак шейки матки. Именно этот вид онкологии занимает 4 место в мире по частоте выявления из всех видов раковых заболеваний. Но само развитие на ранних стадиях длится достаточно долго, и тем самым является наиболее предотвратимых видов рака.

С каждым годом смертность от рака шейки матки падает на 2%. Это говорит про то, что пациенты чаще обращают внимания на свой организм и проходят регулярные осмотры и лабораторные исследований в клиниках. Также на положительные результаты влияет и уровень лечения за рубежом, в том числе и в Израиле.

К терапевтическим методам борьбы с раком шейки матки относят:

В основном, рак шейки матки выявляют у женщин среднего возраста, примерно в 35-45 лет. У женщин старше 60 лет этот вид рак встречается в 15% случаев, а в молодом возрасте выявляется достаточно редко.

Симптомы рака шейки матки

Предраковые изменения клеток шейки матки и ранний рак шейки матки, как правило, не вызывают симптомов. По этой причине регулярный скрининг с помощью Пап- и ВПЧ-тестов может помочь выявить предраковые изменения на ранних стадиях и предотвратить развитие рака шейки матки.

Возможные симптомы более распространенного заболевания могут включать ненормальное или нерегулярное влагалищное кровотечение, боль во время секса или выделения из влагалища.

Необходимо сообщить врачу о возникновении:

  • Кровотечение между регулярными менструальными периодами;
  • Кровотечение после полового акта;
  • Кровотечение после спринцевания;
  • Кровотечение после обследования таза;
  • Кровотечение после менопаузы;
  • Тазовая боль, не связанная с вашим менструальным циклом;
  • Тяжелые или необычные выделения, которые могут быть водянистыми, густыми и, возможно, иметь неприятный запах;
  • Увеличение частоты мочеиспускания;
  • Боль во время мочеиспускания.

Эти симптомы также могут быть признаками других проблем со здоровьем, не связанных с раком шейки матки. Поэтому стоит регулярно проходить медицинские осмотры у специалистов.

Как проводят диагностику рака шейки матки?

Любые дигностические мероприятия начинаются с консультации у гинеколога. После проведенного визуального осмотра врач учитывает следующие факторы для постановки диагноза:

  • Вид рака, наличие которого подозревается у пациентки;
  • Жалобы и симптомы;
  • Возраст и общее состояние организма;
  • Результаты прошлых обследований.

Для подверждения диагноза специалист может назначить следующие виды лабораторных исследований, но для каждого отдельного случая перечень может различаться:

  • Бимануальная тазовая экспертиза.
  • Пап тест
  • Тест на ВПЧ.
  • Кольпоскопия.
  • Биопсия.
  • Гинекологический осмотр под наркозом.
  • Рентгеновский снимок.
  • КТ, МРТ, ПЭТ-КТ.
  • Цистоскопии.
  • Сигмоидоскопия.
Источник: Псковская Лента Новостей
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