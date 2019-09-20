Общество

Прошли рейды по выявлению незаконной торговли семенами на территории Псковской области

С 1 января по 23 сентября должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведено 28 рейдовых мероприятий по выявлению незаконной реализации семенного и посадочного материала на территории торговых площадок Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате проведенных мероприятий выявлены нарушения в отношении деятельности 94 физических лиц. Должностными лицами ведомства установлено, что 17 тысяч пакетов семенного и 2280 штук посадочного материала, а также 2,8 тонн лука-севка находились в реализации без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ. Управлением вынесено 94 постановления о назначении административного наказания, из которых 56 с привлечением к административной ответственности в виде предупреждения и 38 постановлений с наложением штрафных санкций.