Общество

Пскович обнаружил провал грунта в центре города

Пскович обнаружил провал грунта на набережной реки Великой в центре города. Обращение псковского общественника Ивана Васильева опубликовано на сайте губернатора 23 сентября.

В обращении сообщается, что в Пскове на набережной реки Великой в дорожном полотне имеется «очень серьезный провал асфальтового покрытия». По мнению автора обращения, он представляет опасность для пешеходов.

«В сам провал можно упасть и разбиться, кроме того размер провала может увеличиться… С учетом такого провала у меня есть серьезные опасения, что в определенных местах набережная реки Великой в Пскове "висит в воздухе" и может обвалиться под пешеходом», - говорится в обращении.

«Учитывая данный провал», автор обращения просит устранить его и провести комплексное обследование набережной реки Великой для поиска «воздушных ям» под асфальтовым покрытием.