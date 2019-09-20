Общество

С октября по декабрь в 13 городах Псковской области пройдут проектные школы

С октября по декабрь проектный офис «Команда 2018» посетит 13 городов Псковской области с трехдневными проектными школами. Эксперты проведут с участниками практические занятия, мастер-классы и волонтерские акции с целью обучения навыкам социального проектирования. Итогом проекта станет отбор 13 кураторов «Команды 2018» от муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«В Пскове на общественной площадке проектного офиса «Команда 2018» мы уже год помогаем любым желающим создать и реализовать свои социальные проекты, повысить Soft-Skills навыки в сфере проектирования, публичных выступлений, командообразования. Благодаря этому мы смогли помочь в реализации более 30 социальных проектов городского, областного и даже международного уровней, участниками которых стали более 5 тысяч человек. Однако, в силу отдалённости малых городов от областного центра, не все активные жители области могут воспользоваться нашими услугами», – отметила советник губернатора области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Благодаря проекту «Малые города – большие возможности» «Команда 2018» сформирует кадровый резерв для включения в рабочие, проектные и творческие группы в малых городах Псковской области, а также проведет отбор кураторов – представителей проектного офиса «Команда 2018» для открытия в дальнейшем филиалов по Псковской области.

Проект «Малые города – большие возможности» стал победителем первого заочного Всероссийского конкурса для физических лиц от Федерального агентства по делам молодёжи в 2019 году. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Росмолодежи. Партнеры проекта: администрация Псковской области, Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Куратор проекта: Дарья Яковлева, советник губернатора области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» +7 (981) 467-61-76.

Ссылки на регистрацию на школы по городам доступна в группе проекта.