С октября по декабрь в 13 городах Псковской области пройдут проектные школы

С октября по декабрь проектный офис «Команда 2018» посетит 13 городов Псковской области с трехдневными проектными школами. Эксперты проведут с участниками практические занятия, мастер-классы и волонтерские акции с целью обучения навыкам социального проектирования. Итогом проекта станет отбор 13 кураторов «Команды 2018» от муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
«В Пскове на общественной площадке проектного офиса «Команда 2018» мы уже год помогаем любым желающим создать и реализовать свои социальные проекты, повысить Soft-Skills навыки в сфере проектирования, публичных выступлений, командообразования. Благодаря этому мы смогли помочь в реализации более 30 социальных проектов городского, областного и даже международного уровней, участниками которых стали более 5 тысяч человек. Однако, в силу отдалённости малых городов от областного центра, не все активные жители области могут воспользоваться нашими услугами», – отметила советник губернатора области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.
Благодаря проекту «Малые города – большие возможности» «Команда 2018» сформирует кадровый резерв для включения в рабочие, проектные и творческие группы в малых городах Псковской области, а также проведет отбор кураторов – представителей проектного офиса «Команда 2018» для открытия в дальнейшем филиалов по Псковской области.
Проект «Малые города – большие возможности» стал победителем первого заочного Всероссийского конкурса для физических лиц от Федерального агентства по делам молодёжи в 2019 году. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Росмолодежи. Партнеры проекта: администрация Псковской области, Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».
Куратор проекта: Дарья Яковлева, советник губернатора области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» +7 (981) 467-61-76.
Ссылки на регистрацию на школы по городам доступна в группе проекта.
|
График выездов в районы Псковской области
|
№
|
Даты
|
Город
|
Октябрь
|
1
|
7 – 9 октября
|
Невель
|
2
|
11 – 13 октября
|
Великие Луки
|
3
|
16-18 октября
|
Пыталово
|
4
|
21-23 октября
|
Печоры
|
5
|
25 – 27 октября
|
Дно
|
6
|
30 октября – 1 ноября
|
Новосокольники
|
Ноябрь
|
7
|
5 – 7 ноября
|
Порхов
|
8
|
9 – 11 ноября
|
Гдов
|
9
|
13 – 15 ноября
|
Себеж
|
10
|
18 – 20 ноября
|
Остров
|
11
|
22 – 24 ноября
|
Новоржев
|
12
|
27-29 ноября
|
Пустошка
|
Декабрь
|
13
|
2-4 декабря
|
Опочка