Общество

Проект «Культпросвет» стартовал в Псковской области

Проект «Культпросвет» стартует 23 сентября в Псковской области, сообщили в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации региона. В ближайшие два дня в его рамках более 70 школьников Печорского района посетят в Пскове передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», а также побывают на экскурсии в Псковском кремле. В течение учебного года для ребят запланировано посещение Псковской областной филармонии, Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, планетария, Пушкинских Гор и музея города Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект был презентован на молодежном форуме «Ладога» в июне этого года в рамках форсайт-сессии «Инструменты вовлечения молодежи в социальную практику» под руководством Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Практика реализации проекта была представлена на региональном форуме «Без границ» на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, что позволило придать его осуществлению определенный импульс.

Проект «Культпросвет» направлен на культурно-просветительское, патриотическое воспитание детей, приобщение школьников к культурному наследию Псковской области. Его реализация позволит сформировать условия для всестороннего развития детей, учитывая культурные и духовные традиции региона.

Поддержку также оказывают учреждения образования Печорского района - Новоизборская школа, Изборский лицей, Лавровская гимназия, родители учащихся и транспортная компания «Викинг». На данный момент партнерами проекта являются управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, проектный офис «Команда 2018», Псково-Изборский музей-заповедник и областная филармония.