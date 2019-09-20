Псковские школьники снимут фотопортрет современного поколения мира

Профессиональные фотожурналисты России помогут детям всей страны запечатлеть современный ми в рамках федерального фотокросса «Поколение М: Поколение мира», организаторами которого выступила компания МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО». Лучшие снимки ребят лягут в основу фотовыставки «Поколение Мира», которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
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Известные фотографы, мастера культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», отсмотрят все полученные работы и лучшие из них включат в экспозицию, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Лучший юный фотограф пройдет недельную стажировку по фотомастерству в Москве у мастеров фоторепортажа. Чтобы побороться за возможность представить собственные работы на выставке, ребятам до 18 лет необходимо загрузить свои снимки на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 5 октября 2019 года (включительно).
«Шестой год мы сотрудничаем с культурным проектом «РУСС ПРЕСС ФОТО», мастера которого в рамках нашего проекта «Поколение М» уже открыли по всей стране сотни по-настоящему талантливых молодых фотографов. В этом году мы решили дать ребятам особенное задание, которое позволит им узнать больше об истории родного города, о местах, связанных с Великой Отечественной войной, задуматься о том, какими усилиями создавался современный мир. В рамках проекта мы запускаем бесплатную образовательную программу по фотонаправлению, как в офлайне, так и в онлайне, чтобы развиваться мог каждый ребенок, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Более того, все участники проекта станут частью большого благотворительного движения и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам», - рассказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.