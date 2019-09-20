Общество

Псковские школьники снимут фотопортрет современного поколения мира

Профессиональные фотожурналисты России помогут детям всей страны запечатлеть современный ми в рамках федерального фотокросса «Поколение М: Поколение мира», организаторами которого выступила компания МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО». Лучшие снимки ребят лягут в основу фотовыставки «Поколение Мира», которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

27 сентября в 15:00 в пресс-центре Псковской Ленты Новостей (Псков, ул. Петровская, 51, 7 этаж) пройдет специальный мастер-класс от псковского фотографа Юлии Пановой.

Регистрация по ссылке.

Известные фотографы, мастера культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», отсмотрят все полученные работы и лучшие из них включат в экспозицию, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Лучший юный фотограф пройдет недельную стажировку по фотомастерству в Москве у мастеров фоторепортажа. Чтобы побороться за возможность представить собственные работы на выставке, ребятам до 18 лет необходимо загрузить свои снимки на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 5 октября 2019 года (включительно).

«Жители Пскова во время Великой Отечественной Войны активно участвовали в боевых действиях в составе армии и флота и работали в тылу на благо страны. Сегодня очень важно помнить героические подвиги наших солдат, чтить память и рассказывать об этом молодым ребятам. Многие юные фотографы любят снимать Псков, знают интересные места. Благодаря «Поколению М» и нашему фотокроссу, ребята смогут проявить свой талант, узнать новые факты из жизни в истории своих родственников, прошедших войну» - отметила директора филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

«Шестой год мы сотрудничаем с культурным проектом «РУСС ПРЕСС ФОТО», мастера которого в рамках нашего проекта «Поколение М» уже открыли по всей стране сотни по-настоящему талантливых молодых фотографов. В этом году мы решили дать ребятам особенное задание, которое позволит им узнать больше об истории родного города, о местах, связанных с Великой Отечественной войной, задуматься о том, какими усилиями создавался современный мир. В рамках проекта мы запускаем бесплатную образовательную программу по фотонаправлению, как в офлайне, так и в онлайне, чтобы развиваться мог каждый ребенок, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Более того, все участники проекта станут частью большого благотворительного движения и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам», - рассказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

Все загруженные на сайт проекта работы, а также «лайки» и репосты в социальных сетях «Поколения М» МТС переведет в настоящие деньги по курсу «1 действие» = «1 рубль» и направит на срочные операции детям.