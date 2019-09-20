Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы очередного выпуска: процесс вступления в должность избранных глав районов Псковской области, новости Псковской гордумы перед очередной сессией и ликвидация пешеходного перехода на Октябрьском проспекте.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.