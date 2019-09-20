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Общество

Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится у Покровской башни 28 сентября

23.09.2019 12:03|ПсковКомментариев: 0

28 сентября в Пскове, у Покровской башни, пройдет 4-й исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный 437-летию героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Мероприятие проводит Псковский городской молодежный центр. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в качестве соорганизатора представит на празднике интерактивную площадку «Стрелецкая застава».

Фестиваль начнется в полдень с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома, по адресу: улица Свердлова, 1. Далее праздник продолжится на набережной реки Великой, у стен Покровской башни.

Псковичей и гостей города ждут реконструкция сражения, ремесленный двор, где обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити, стрельбе из лука; концерты фолк-исполнителей, показательные выступления клубов исторической реконструкции, дефиле исторического костюма, экскурсии по Покровской башне и подземным ходам. У Покровского комплекса развернут работу 5 дворов: исторический, ремесленный, зрелищный, музыкальный и Сытный.

Напомним, войска Стефана Батория осаждали Псков с 18 августа 1581 года по 4 февраля 1582 года. Дата, которая привела к мирному договору между Россией и Речью Посполитой и завершила 25-летнюю Ливонскую войну, стала одной из самых главных страниц в героической летописи Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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