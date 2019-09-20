Общество

Бабье лето в Псковской области пока не просматривается - синоптики

Бабье лето в Псковской области пока не просматривается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, комментируя информацию Росгидромета о затяжном похолодании в ряде российских регионов.

«Затяжное похолодания у нас в Псковской области уже есть. Погода сохранится достаточно неустойчивой, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ветер слабый, западных и северных направлений. Ночные температуры будут постепенно переходить от «минуса» к плюсу: до +5 градусов, а дневные - +3...+8,+6 ...+11, +7...+12. Бабье лето пока не просматривается», - резюмировала Тала Нещадимова, добавив, что отдельные дни до конца сентября могут быть комфортными.

«Вообще-то для сентября это нормальная погода. Такие холодные периоды в конце сентября характерны для Псковской области. Предполагаем, что в октябре еще будут солнечные и теплые дни, но теплые не по-августовски, а по-октябрьски», - заключила она.