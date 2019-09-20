Общество

Традиционная экологическая акция «Там, где шумят Михайловские рощи» пройдет в Пушкинском Заповеднике

На среду, 25 сентября, в Государственном Пушкинском Заповеднике запланирована традиционная акция «Там, где шумят Михайловские рощи». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участниками события станут постоянные друзья и помощники заповедника - ученики Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Ученики Пушкиногорской санаторной школы-интерната помогают музею в работах по лесовосстановлению на участке Михайловских рощ. Фото: Пушкинский Заповедник.

Вот уже четыре года под руководством сотрудников службы музейных лесов и парков и службы музейных территорий школьники занимаются лесовосстановлением на окраинах мемориальных Михайловских рощ. Весной дети высаживают сеянцы сосны обыкновенной на территории лесного массива между мемориальной усадьбой Пушкиных «Михайловское» и музейным комплексом «Пушкинская деревня» в Бугрово, а осенью проводят очистку этой территории от сорной растительности. В этот раз, например, предполагается «прополоть» участок примерно в 0,04 гектара. Всего в рощах растёт более четырехсот сосенок, посаженных школьниками - рассказали в музее, - и дети заботятся о них, живо интересуются, как поживают «их» деревья.