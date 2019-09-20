Общество

Василий Осипов напомнил генподрядчику областной библиотеки о сроках сдачи объекта

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в рамках контроля за ходом реконструкции вновь посетил строительную площадку областной универсальной научной библиотеки. Вице-губернатора сопровождали директор управления капитального строительства Сергей Калинин и генеральный директор подрядной организации «Квант» Сергей Лисицин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатор оценил объем проделанных работ. Сергей Лисицин доложил, что рабочие на сегодняшний день осуществляют устройство системы вентиляции и дымоудаления, электроснабжения, устройство систем водоснабжения и канализации, отопительной системы. Снаружи здания проводятся планировка и благоустройство территории, монтаж системы ливневой канализации, отделочные работы.

Сергей Калинин отметил, что подрядная организация активизировала работу на объекте, но имеется отставание от графика производства работ.

По итогам выездного совещания Василий Осипов поручил управлению капитального строительства помочь генеральному подрядчику в поиске субподрядных организаций, чтобы увеличить количество работников на объекте и нарастить темп работ. Вице-губернатор напомнил о сроках и подчеркнул важность сдачи объекта согласно плану.

Очередное выездное совещание на площадке запланировано на начало октября.

Здание Псковской областной универсальной научной библиотеки было введено в эксплуатацию в 1962 году, и с тех пор в здании ни разу не было капитального ремонта. Реконструкция здания началась в 2018 году. Библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове с 27 по 30 июня. Реализация социально значимого проекта находится в зоне внимания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Именно он ходатайствовал перед правительством РФ о выделении средств на проведение работ. В общей сложности на эти цели было направлено 214 млн рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы.