Общество

Создать в школах комфортную психологическую обстановку призвал псковских учителей Александр Седунов

В администрации Псковской области прошло совещание по вопросам профилактики правонарушений в подростковой среде под руководством председателя комитета по образованию Александра Седунова. В нем также приняли участие региональный уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Соколова, представители органов внутренних дел, прокуратуры и в режиме видеоконференцсвязи руководители районных управлений образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, отдельное внимание участники встречи уделили профилактике агрессивного поведения учеников в школах, контролю над развитием криминальных субкультур. Александр Седунов поручил руководителям профильных управлений в муниципалитетах провести совместно с правоохранительными органами встречи с руководителями учебных заведений и родителями школьников и принять дополнительные меры по профилактике и предотвращению правонарушений со стороны подростков.

«Особое внимание нужно обращать на развитие межличностных отношений между учениками, родителями и учителями. Важно создать в образовательных учреждениях и семьях комфортную психологическую обстановку», - отметил Александр Седунов.

Также участники совещания обсудили вопросы реализации национального проекта «Образование» на местах. В районах области откроются 8 центров «Цифровой образовательной среды» и 8 «Точек роста». В планах на следующий год - открытие более 100 современных образовательных центров в сельских и городских школах.

Кроме того, в области продолжается работа по наполнению «Навигатора дополнительного образования». Сейчас в нем представлены более 1 тыс секций и кружков разной направленности для детей в возрасте от 3 лет. Из них более 50 предназначены для юных псковичей с ограниченными возможностями здоровья. Александр Седунов призвал муниципалитеты активнее подавать заявки на участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», что позволит открывать новые места для дополнительного образования и получать специализированное учебное оборудование.

Также на совещании речь шла об иммунизации детей в Псковской области. Александр Седунов подчеркнул, что вакцины против гриппа в регионе хватает, и поручил организовать процесс вакцинации школьников, чтобы не допустить вспышек заболеваемости зимой и весной.

Напомним, в июне прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам детской преступности и совершении преступлений против несовершеннолетних, на котором губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал уйти от формализма в профилактической работе с подростками.