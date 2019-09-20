Общество

Члены общественно-наблюдательной комиссии Псковской области посетили ИК-3

ИК-3 УФСИН России по Псковской области с рабочим визитом посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков и Игорь Романов. В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максима Галактионова они посетили основные объекты исправительного учреждения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе визита представители общественности посетили штрафной изолятор, отряд строгих и облегченных условий отбывания наказания, столовую, котельную жилой зоны и магазин.

Во время обхода основных объектов учреждения члены ОНК ответили на вопросы со стороны осужденных, а также провели прием по личным вопросам.

В результате посещения нарушений общественными наблюдателями выявлено не было.