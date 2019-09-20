В Пскове отремонтируют детские площадки в 18 дворах за счет бюджета

Администрация Пскова заказала ремонт нескольких детских площадок. Официальное название заказа – «Выполнение комплекса работ по ремонту детских площадок, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» (1 этап)» по адресам:
Среди прочих видов работы в списке значатся замена опор игрового комплекса «Сказка», ремонт качелей, улучшенная масляная окраска, устройство площадки приземления горки, замена подшипников круговой карусели, установка ограждений горки, замена каната в спортивном комплексе. У всех 18 площадок должны появиться информационные стенды.
Аукцион состоится 30 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта 622 тыс. 900,00 рублей.
Фотографии из технического задания