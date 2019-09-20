Общество

Двоих жителей Псковской области уличили в фиктивной прописке иностранных граждан

В Пскове и Невельском районе установлены лица, подозреваемые в осуществлении по месту жительства фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре не работающий пскович 1969 года рождения 15 августа, 3 и 20 сентября текущего года осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет в квартире дома по улице Индустриальной группы граждан из Республик Таджикистан и Азербайджан. Он дал признательные показания.

А в деревне Усть-Долыссы Невельского района безработная жительница Невеля 1987 года рождения тоже осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет трех приезжих из Таджикистана. По данным фактам полицией проводятся проверки.