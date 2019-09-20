Общество

Михаил Ведерников: Наши фермеры и огородники - большие молодцы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился впечатлениями от ярмарки сельхозтоваропроизводителей, которая прошла в минувшую субботу в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото из Instagtam Михаила Ведерникова.

«Наши фермеры и огородники — большие молодцы! Несмотря на все капризы природы, вырастили достойный урожай! На торговых рядах были тыква, картофель, лук, мед, яблоки, томаты, варенье, свежая ароматная зелень — всего не перечесть. Уйти с пустыми руками было невозможно» — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что те, кто не успел сделать запасы на зиму, или купить вкусностей к столу на нынешней ярмарке, смогут сделать это на главной областной ярмарке, которая пройдет в Пскове 5 октября.

Фото из Instagtam Михаила Ведерникова.

Напомним, 21 сентября в центре Пскова прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Свою продукцию представили мелкие и крупные хозяйства района, предприятия города и облпотребкооперации, гости из других регионов и районов области. Также на ярмарке можно было приобрести предметы народных промыслов и товары местных мастеров.

Для гостей устроили праздник с концертной программой.