Общество

Производители молока пожаловались на расходы на маркировку продукции

Затраты бизнеса на маркировку молочной продукции могут быть несопоставимы с финансовой выгодой от ее введения, заявил национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Организация попросила Минсельхоз и Минпромторг учесть мнение отрасли при проведении эксперимента по маркировке, сообщает «Интерфакс».

Эксперимент будет удачным, если он приведет к существенному сокращению незаконного оборота молочной продукции и к повышению собираемости налогов и пошлин, считает бизнес. Тогда станет понятно, что маркировка необходима. Пока же при обсуждении методических рекомендации к эксперименту, критерием его успешности называют только техническую возможность нанесения кодов на упаковку, отмечают в «Союзмолоке».

«В текущей версии не принимаются во внимание затраты бизнеса на введение системы и давление на себестоимость молочной продукции, что Союзмолоко считает неприемлемым», - говорится в пресс-релизе.

Эксперимент по маркировке молочной продукции должен был начаться 15 июля. Он не начался до сих пор, поскольку для его проведения еще не утвердили методические рекомендации.

В союзе напомнили, что в 2019 году завершится внедрение системы прослеживаемости товаров "Меркурий", которую маркировка будет дублировать. Бизнес считает, что при анализе целесообразности введения маркировки нужно учитывать только тот вклад в снижение объемов нелегального оборота, который введение маркировки даст дополнительно к эффекту, ожидаемому от полноценного внедрения системы «Меркурий».

По оценкам союза, единовременные инвестиции в маркировку составят для отрасли около 25 млрд рублей, а затем на нее будет уходить около 20 млрд рублей в год. По данным Росстата, в 2018 году чистая прибыль всей отрасли составила 35 млрд рублей.

«В условиях продолжающегося на протяжении пяти лет снижения доходов населения рост себестоимости молочной продукции крайне негативно скажется как на рынке в целом, так и на уровне потребления этой социально значимой группы товаров», - подчеркивается в пресс-релизе.

Эксперимент с маркировкой молочной продукции планировался с 15 июля 2019 года до 29 февраля 2020 года. Он должен был затронуть молоко, сливки, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог. Чтобы не дублировать маркировку с системой ветсертификации «Меркурий», предполагалось, что "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а маркировка «Честный знак» - готовую продукцию от завода до кассы.

По системе «Меркурий» сертификация сыров, молочных консервов и сливочного масла началась с 1 июля 2019 года. Остальная продукция подпадает под электронную ветсертификацию с 1 ноября 2019 года.