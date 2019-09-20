Общество

О Куликовской битве вспоминали в СИЗО-1

У несовершеннолетних учащихся вечерней школы при СИЗО-1 прошел классный час «Куликовская битва в истории Отечества», приуроченный ко Дню воинской славы России. Организовала и провела мероприятие классный руководитель учебно-консультационного пункта Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в ходе урока учащиеся узнали о том, что в истории Отечества было несколько судьбоносных моментов. Дни, в которые победы российских войск сыграли решающую роль в истории страны, теперь отмечаются как Дни воинской славы. Ребята посмотрели видеоролик о битве объединенного русского войска во главе с князем Дмитрием Донским с войском Золотой Орды Мамая и вспомнили, что духовную поддержку князю оказал Преподобный Сергий Радонежский

«Сегодня мы с вами вспомнили важную победу в Куликовской битве, обусловленную общей волей, верой и целями, которые объединили и сконцентрировали народную силу, - обратилась к ученикам Наталья Афанасьева. - Именно поэтому 21 сентября наполнено духовным, политическим и историческим смыслом».

Завершился тематический урок чтением стихов и созданием стенда «Куликовская битва».