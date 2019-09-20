Общество

Друзю разрешили вернуться в «Что? Где? Когда?»

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в телешоу после осенний сессии игр. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила производитель программы телекомпания «Игра».

В компании учли то, что он извинился за скандал с предполагаемой попыткой подкупа главного редактора телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и что после скандала прошло достаточно времени. До конца сезона вместо Друзя в команде Виктора Сиднева будет играть Инна Семенова, заявили в «Игре».

Кроме команды Сиднева, в осенних играх будут участвовать команды Константина Рудера, Ивана Жаркевича, Елены Потаниной и Бориса Белозерова . Команда, которая выиграет последней, получит право на участие в зимней серии игр. Игры будут показывать по субботам в прямом эфире «Первого канала».

В феврале Бер написал в «Живом журнале», что Друзь накануне записи игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием его и Сиднева, позвонил редактору и предложил сообщить ему заранее ответы на вопросы в обмен на долю в выигрыше - 800 тысяч рублей. Он опубликовал аудиозаписи разговоров и их расшифровки и потребовал, чтобы знатока дисквалифицировали. Бер уточнил, что сообщил о попытке подкупа через несколько месяцев после инцидента, поскольку пытался решить проблему с руководством «Игра-ТВ» непублично, но это не получилось.

По словам Бера, в день съемок он прочитал Друзю ответы по телефону, но во время записи шоу включил в игру только три из них. В результате Друзь и Сиднев не смогли ответить на последний вопрос и выиграли только 200 тысяч рублей.

Друзь заявил, что инициатором схемы был Бер, а магистр решил ему подыграть, в чем впоследствии раскаялся.

15 февраля «Первый канал» отстранил Бера и Друзя от участия в обеих передачах. Производитель «Кто хочет стать миллионером?» - «Красный квадрат» - аннулировал результат игры с участием Друзя и отменил выплату приза.

30 мая правление Международной ассоциации клубов (МАК) ЧГК ликвидировало комиссию клуба по этике, которую возглавлял Друзь, но не стало его дисквалифицировать как игрока и сохранило за ним пост вице-президента ассоциации. В МАК решили, что информация о попытке нечестной игре в телешоу не имеет отношения к деятельности ассоциации. Бер тогда заявил, что больше не будет добиваться наказания Друзя.