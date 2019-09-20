Общество

Директор клуба «Супер фитнес» 25 сентября угостит всех арбузами

Директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев приглашает всех псковичей на День арбуза, который состоится 25 сентября, в среду, в клубе на Рижском, 16. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, в этот день всех гостей будут угощать сладкими и ароматными арбузами.

День Арбуза или День постоянного гостя клуба начнется в 19 часов. Все пришедшие получат скидку постоянного клиента 12% ровно на сутки. И смогут заниматься следующий месяц по выгодной цене. Также гости клуба в этот день смогут пройти функциональную диагностику организма на программно-аппаратном комплексе ROFES.

«Будет вкусно, полезно и выгодно!» - обещают в фитнес-центре.

Забронировать место можно уже сейчас: 56-60-80. Количество мест ограничено: всего 20 гостей.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес», и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».