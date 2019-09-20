Общество

Псковский музей-заповедник проведет бесплатные экскурсии для пенсионеров

1 октября - Международный день пожилых людей, особый день для старших граждан по всему миру. Псковский музей-заповедник, приглашает всех людей «серебряного возраста» на все объекты музейного показа в следующий вторник. Пенсионерам вход бесплатный на все объекты при предъявлении пенсионного удостоверения, сообщается на сайте музея.

«Мы с большим уважением перенимаем их накопленный опыт и знания и хотим поделиться своими», - рассказали сотрудники Псковского музея-заповедника.

Также в музее запланированы сборные экскурсии, бесплатные для всех:

12.00 - сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

14.00 - сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы ВОВ».

Посетители (не пенсионеры) оплачивают только входной билет, экскурсии бесплатны.