Псковский музей-заповедник проведет бесплатные экскурсии для пенсионеров 

1 октября - Международный день пожилых людей, особый день для старших граждан по всему миру. Псковский музей-заповедник, приглашает всех людей «серебряного возраста» на все объекты музейного показа в следующий вторник. Пенсионерам вход бесплатный на все объекты при предъявлении пенсионного удостоверения, сообщается на сайте музея.
«Мы с большим уважением перенимаем их накопленный опыт и знания и хотим поделиться своими», - рассказали сотрудники Псковского музея-заповедника.
Также в музее запланированы сборные экскурсии, бесплатные для всех:
Посетители (не пенсионеры) оплачивают только входной билет, экскурсии бесплатны.