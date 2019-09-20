Общество

Доходы и расходы бюджета Пскова планируется увеличить на 15 млн рублей

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы состоялось под председательством депутата Григория Турчина. Одним из главных вопросов повестки дня стал вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

По словам начальника Финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, доходы бюджета на текущий год увеличиваются на сумму около 15 млн рублей, на такую же сумму увеличиваются и расходы. В частности, дополнительные средства планируется израсходовать на финансирование муниципальных программ «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Члены комитета также заслушали и приняли к сведению информацию о капитальном ремонте жилых домов, объектов социальной сферы, а также о капремонте и ремонте дорог и дворовых территорий. В настоящее время в рамках исполнения судебных решений в Пскове должно быть отремонтировано шесть многоквартирных домов. Из них по двум уже заключены договоры с подрядными организациями.