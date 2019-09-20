Общество

Продолжается набор на учебу в пограничные вузы ФСБ России

Жителей Псковской области приглашают на учебу в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орел) и пограничные институты ФСБ России (обучение проводится в интересах ФСБ России). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Напомним, пограничные институты ФСБ России располагаются в Москве, Калининграде, Кургане, Хабаровске, Голицыно (Московская область), Ставрополье, Анапе (Институт береговой охраны ФСБ России).

Обучение проводится по очной форме.

Требования к кандидатам:

возраст до 24 лет;

среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование.

Кандидаты в обязательном порядке проходят медицинский, профессиональный психологический отбор, а также оценку уровня физической подготовленности.

В качестве вступительных испытаний зачитываются результаты сдачи ЕГЭ и дополнительного испытания профильной направленности.

Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных учреждениях засчитывается в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием. На курсантов распространяются социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников органов федеральной службы безопасности.

Информация о правилах приема размещена на официальных сайтах учебных заведений.

Срок подачи заявлений на обучение установлен с 1 сентября 2019 года по 1 марта 2020 года.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УФСБ России по Псковской области по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 48. Телефон 8-8112-69-28-15 (для поступающих в Академию ФСБ России), 8-8112-69-29-24 (для поступающих в Академию ФСО России и учебные заведения пограничного профиля).