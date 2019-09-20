Общество

Врач рассказал, как избежать простуды при резком похолодании

Чтобы не заболеть во время похолодания и перемены погоды, рекомендуется придерживаться нескольких правил, в том числе следить за питанием и теплее одеваться, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом он рассказал Inforeactor.

Ранее синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании на территории Центральной части России. По прогнозам, среднесуточная температура не превысит +7 градусов Цельсия.

«Совет первый: не замерзать. Одеваться следует адекватно, всегда по погоде, а также заранее соответствующим образом готовиться к выходам на улицу, учитывая, что там холодно и сыро. В прохладную погоду раздеваться не стоит», — отметил Болибок.

Кроме того, необходимо следить за питанием. Не стоит экономить на еде.

Чтобы поддержать здоровье, медик также советует принимать поливитамины, витаминные комплексы и пить травяные чаи.

«Четвертый совет актуален для тех, кто работает в крупных коллективах. Если вы в контакте с другими людьми, то следует носить маску. Нужно защитить себя», - сказал он.

Чтобы предотвратить риск заражения гриппом и ОРВИ, можно сделать прививку, заключил Болибок.