Общество

Дети из Псковской области побывали на празднике закрытия фонтанов в Петергофе

Ребята из ПОООМС «Дети - наше будущее» посетили Кронштадт и государственный музей-заповедник «Петергоф» в рамках проекта «Путешествие к истокам». Дети провели друг для друга увлекательную экскурсию по красивейшему портовому городу: погуляли по Петровской пристани, отдохнули у воды, полюбовались красотой кораблей, подышали морским воздухом в Кронштадте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОООМС.

Все сфотографировались около памятника Петру I, рассказали друг другу факты из истории его правления.

Кроме того, ребята посетили самый крупный из морских соборов Российской империи - Морской Николаевский собор на Якорной площади. Внутреннее убранство собора такое же богатое, как и внешнее. Но главное, что все получили благословление священнослужителя храма.

Затем дети отправились на Осенний праздник фонтанов в Петергофе, который в этом году был посвящен императрице Екатерине II Великой. Невероятно красивое мультимедийное шоу произвело на всех очень сильное впечатление. Зрители увидели высокотехнологичное шоу с трехмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными световыми эффектами, которое рассказало о жизни императрицы и об особенностях ее правления.

ПОООМС «Дети-наше будущее» выражает огромную благодарность генеральному директору государственного музея заповедника «Петергоф» Елене Кальницкой, заместителю генерального директора по культурно-просветительской работе государственного музея заповедника «Петергоф» Роману Коврикову, коллективу музея за предоставленную детям возможность посетить удивительное шоу.

Отметим, при реализации проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.