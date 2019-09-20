Общество

Свыше 400 человек посетили «Поход Первокурсника-2019»

В минувшие выходные, с 21 по 22 сентября, свыше 400 человек посетили «Поход Первокурсника». В этом году слет прошел в тринадцатый раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.

В первый день похода для участников был организован ряд соревнований, за успешное прохождение которых ребята получали баллы для своей команды. Среди них турнир по народному мячу, армрестлинг, куббол, соревнования по дартсу, туристическая эстафета, фотоконкурс, брейн и многое другое.

Далее старшие курсы отправились на дискотеку, а новоприбывшие студенты прошли традиционное посвящение в первокурсники.

Второй день слета начался с массовой зарядки, после которой участники отправились на интеллектуальную игру «Не вопрос», игру «Светофор» и соревнование по ориентированию. В заключение участники провели экологическую акцию, убрав территорию, на которой проходил поход, и лес вокруг. Самая активная команда собрала 22 мешка мусора.

По итогам соревнований победителем «Похода Первокурсника-2019» стала команда Псковского филиала Академии ФСИН РОССИИ «Убойная сила», набравшая максимальное количество баллов.

Организаторами слета стали Псковский городской молодежный центр и ПсковГУ.