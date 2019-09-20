Общество

Госдума рассмотрит законопроект о негосударственных пенсиях

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект о выплате негосударственных пенсий. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, законопроект внесен группой депутатов разных фракций. Предлагается внести изменения в закон о негосударственных пенсионных фондах по вопросам назначения негосударственных пенсий.

«Речь идет о том, чтобы утвердить возраст, с которого люди будут получать накопительную часть пенсии, - 55 и 60 лет для женщин и мужчин», - пояснил Андрей Исаев.

Он уточнил, что для тех, кто сейчас уходит на пенсию, эта норма уже есть. Она принята в качестве поправки к закону об изменениях в пенсионной системе.

«Мы договорились о том, что возраст получения государственной пенсии будет постепенно увеличиваться, а накопительная пенсия будет выплачиваться с прежнего возраста», - сказал Андрей Исаев.

Теперь эту норму предлагается распространить на всех работников, в том числе вступающих сейчас в договорные отношения и начинающих участвовать в системе негосударственного пенсионного страхования.

«Мы вводим единый порядок, устанавливающий, что негосударственную пенсию начнут выдавать с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно», - сказал Андрей Исаев.