Общество

Псковская область закупит еще 6 новых лесопатрульных комплексов

В Псковской области подвели итоги аукциона на приобретение 6 малых лесопатрульных комплексов. Победителем признана организация «Транском».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, окончательная стоимость закупки составила 14,5 млн рублей. Во время проведения аукциона удалось добиться снижения цены контракта на 150 тыс рублей. Средства на приобретение спецтранспорта будут выделены из областного бюджета.

Согласно техническому заданию, лесопатрульные комплексы будут базироваться на шасси автомобиля ГАЗ-33088 и оснащены емкостями для воды, помпой, пожарными рукавами, лебедкой, а также устройством спутникового мониторинга. Автомобиль предназначен для патрулирования леса, профилактики возникновения лесных пожаров и их тушения, а также транспортировки личного состава.

Сейчас в Псковской области работают 20 лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ и ГАЗ. В конце августа Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области дополнительно закупил 5 новых ГАЗ-33088 для патрулирования лесов. Таким образом, в общей сложности в муниципалитеты будут направлены 11 новых единиц техники.

Чуть ранее в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» для предотвращения лесных пожаров, а также проведения работ по лесовосстановлению в Псковскую область поступили 4 колесных трактора (5,4 млн рублей) и 2 лесных плуга (111 тыс рублей) для Противопожарного лесного центра Псковской области и Псковского лесопитомника.